Прогноз погоды

24 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и влажная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по южной половине республики дожди, утром и днем во многих районах кратковременные осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны слабый туман. Ветер ночью слабый, днем переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем будет расти.

25 марта ночью погоду обусловит область повышенного давления, днем – атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Ожидается ночью без осадков, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем +2..+9°С. 26 марта ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем на территорию Беларуси распространится область повышенного давления. Ожидается ночью на большей части территории, днем по юго-востоку республики кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +2..+8°С