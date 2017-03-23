Гидрологическая обстановка

В настоящее время рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-20 см наблюдается на Днепре, Припяти, большем протяжении Западной Двины, отдельных участках Вилии и Сожа. Спад (1-15 см за сутки) уровней воды отмечается на Немане, Западной Двине на у г. Витебск и г. Верхнедвинск, Березине у г. Светлогорск и Соже на участке Кричев – Славгород. Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти на участке Черничи – Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье, Птичь у д. Дараганово и д. 1-я Слободка.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Петриков (до ее достижения осталось 6 см, в настоящее время здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 1 см) и у д. Черничи (до ее достижения осталось 15 см, здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 1 см).

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к их повышению.