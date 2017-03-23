Метеоновости

Прогноз погоды на день 23 марта Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха максимальная днем +7.. +13°С. Сегодня в столице: Без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха максимальная днем +9.. +11°С.

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▪ Опубликовано 23.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30710 | Новости в RSS.

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