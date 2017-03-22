Днепр и Припять выходят на пойму

В настоящее время рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см наблюдается на Днепре, Припяти, большем протяжении Западной Двины и Березины, отдельных участках Сожа.

Спад (1-42 см за сутки) уровней воды отмечается на Вилии, Немане, Западной Двине на участке Полоцк – Верхнедвинск, Березине у г. Борисов и Соже на участке Кричев – Славгород. Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти на участке Черничи – Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье, Птичь у д. Дараганово и д. 1-я Слободка.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Петриков (до ее достижения осталось 7 см, в настоящее время здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 3 см) и у д. Черничи (до ее достижения осталось 16 см, здесь наблюдаестя ровный ход уровня воды).

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к их повышению, в результате чего на Днепре у г. Речица и Припяти у г. Наровля уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму.