Завтра погоду сформирует антициклон

23 марта погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, только ночью и утром по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление будет расти.

24 марта погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с юго-запада Европы. На большей части территории республики кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северу до +6°С по югу страны, максимальная днем +5..+12°С.

25 марта ночью погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, перемещающегося с Балтийского моря. Ожидается ночью без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по северо-западной половине республики небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем +5..+10°С.