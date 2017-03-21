Днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки

22 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в западных и в восточных районах страны, днем на большей части территории кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный, до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°C, максимальная днем от +6°C по северо-западу до +15°C по юго-востоку. Атмосферное давление будет расти.

23 марта большая часть страны окажется под влиянием антициклона, смещающегося через север Беларуси, лишь крайние юго-восточные, а днем и юго-западные районы останутся в зоне малоактивного атмосферного фронта. Ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку, а днем и по крайнему юго-западу республики кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью -2..+5°C, днем +8..+13°C.

24 марта погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, перемещающийся с юга Польши. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью от -2°C по северу до +7°C по югу страны, максимальная днем +5..+12°C.