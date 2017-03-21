Метеоновости

Прогноз погоды на день 21 марта Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+11°C, по юго-западу +12..+15°C. В Минске пройдут осадки, в основном дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +7..+9°C.

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▪ Опубликовано 21.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30699 | Новости в RSS.

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