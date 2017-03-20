Рост уровней воды сохранится

В настоящее время рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-17 см наблюдаются на Припяти, большем протяжении Западной Двины и Днепра, отдельных участках Сожа. Спад (1-36 см за сутки) уровней воды отмечается на Немане, Западной Двине на участке Полоцк – Верхнедвинск, Днепре у г. Могилев и Соже у г. Кричев.

Вода находится на пойме на притоке Западной Двины реке Дисна у п.г.т. Шарковщина, Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На Припяти у г. Петриков уровнь воды приблизился к опасной высокой отметке, до ее достижения осталось 12 см, в настоящее время здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 4 см, а на Припяти у д. Черничи до достижения опасной высокой отметки осталось 16 см, здесь наблюдаестя ровный ход уровня воды.

В ближайшие дни на отдельных участках рек рост уровней воды сохранится.