Метеоновости
К среде до +17
21 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью составит от -3°С по востоку до +4°С по западу; максимальная днем +5..+11°С, по юго-западу +12..+15°С.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.
22 марта республика окажется в зоне активных фронтальных систем, смещающихся с юга Польши. Ночью преимущественно в западных и восточных районах республики, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°, максимальная днем +3..+10°, по юго-востоку +11..+17°.
23 марта ночью юго-восточная часть страны еще останется под влиянием активного атмосферного фронта, на северо-западной половине погоду улучшит Балтийский антициклон. Днем большая часть страны попадет под влияние антициклона, перемещающегося вблизи северных границ республики, лишь крайние южные и юго-западные регионы останутся в зоне малоактивного атмосферного фронта. Ожидается ночью преимущественно по юго-восточной половине республики, днем в южных и западных районах кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью -3..+3°, по юго-востоку до +6°; днем +7..+12°, по югу до +14°.
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▪ Опубликовано 20.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30697 | Новости в RSS.
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