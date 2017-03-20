К среде до +17

21 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью составит от -3°С по востоку до +4°С по западу; максимальная днем +5..+11°С, по юго-западу +12..+15°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

22 марта республика окажется в зоне активных фронтальных систем, смещающихся с юга Польши. Ночью преимущественно в западных и восточных районах республики, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°, максимальная днем +3..+10°, по юго-востоку +11..+17°.

23 марта ночью юго-восточная часть страны еще останется под влиянием активного атмосферного фронта, на северо-западной половине погоду улучшит Балтийский антициклон. Днем большая часть страны попадет под влияние антициклона, перемещающегося вблизи северных границ республики, лишь крайние южные и юго-западные регионы останутся в зоне малоактивного атмосферного фронта. Ожидается ночью преимущественно по юго-восточной половине республики, днем в южных и западных районах кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью -3..+3°, по юго-востоку до +6°; днем +7..+12°, по югу до +14°.