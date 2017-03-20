Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 марта Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по западу небольшие кратковременные дожди. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Максимальная температура воздуха +5 ..+10 °С. Сегодня в столице: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Максимальная температура воздуха +6.. +8 °С.

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▪ Опубликовано 20.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30695 | Новости в RSS.

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