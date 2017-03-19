Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 марта Облачно. На большей части территории республики, преимущественно по юго-западу пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +2°С до +8°С. Сегодня в столице: небольшие осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%). Максимальная температура воздуха +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 19.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30694 | Новости в RSS.

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