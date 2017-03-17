Ожидается мокрый снег

18-20 марта погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается неустойчивая погода.

18 марта облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

19 марта на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2..+7°С.

20 марта ночью преимущественно в восточных и западных районах, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +3..+10°С.