Метеоновости
Ожидается мокрый снег
18-20 марта погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается неустойчивая погода.
18 марта облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.
19 марта на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2..+7°С.
20 марта ночью преимущественно в восточных и западных районах, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +3..+10°С.
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▪ Опубликовано 17.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30692 | Новости в RSS.
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