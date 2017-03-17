Будет отмечаться рост уровней воды

В настоящее время рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-4 см за сутки наблюдается на Припяти, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины, Немана, Березины и Сожа. Вода находится на пойме на притоке Западной Двины реке Дисна у п.г.т. Шарковщина, Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка, глубина затопления пойменных земель составляет от 12 см до 92 см.

Уровень воды на Припяти у д. Черничи находится на 18 см ниже опасной высокой отметки, здесь наблюдаестя ровный его ход.

В ближайшие дни на отдельных участках рек будет отмечаться рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков.