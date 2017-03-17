Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 марта Сегодня по республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по северо-западу страны осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+11°C. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха +7..+9°C.

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▪ Опубликовано 17.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30689 | Новости в RSS.

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