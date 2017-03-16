К выходным погода в Беларуси ухудшится

17 марта погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по северо-западу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер: ночью слабый, днем юго-западный, умеренный, по северо-западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет интенсивно падать.

18-19 марта Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с северо-запада Европы.

18 марта на большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром в отдельных районах сильные осадки, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +1..+8°С.

19 марта на большей части территории одижаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +1..+6°С.