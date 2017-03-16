Метеоновости

Прогноз на день 16 марта Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, северо-западный умеренный, по юго-западу порывистый. Максимальная температура воздуха +3..+9°С. Сегодня в столице: кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха максимальная днем +5..+7°С.

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▪ Опубликовано 16.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30686 | Новости в RSS.

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