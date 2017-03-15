Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 марта Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер юго-западный, западный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем +3.. +9°С. Сегодня в столице: кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха максимальная днем +4.. +6°С.

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▪ Опубликовано 15.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30683 | Новости в RSS.

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