Дождь и мокрый снег

15 марта погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу страны, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление будет падать.

16 марта погоду в основном будут определять неустойчивые влажные воздушные массы, поступающие с акватории Балтики. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем по юго-западу республики сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +2..+8°С.

17 марта большая часть республики окажется в области повышенного атмосферного давления, смещающейся через Беларусь на Украину, днем северо-западные регионы страны окажутся под влиянием фронтального раздела. Ночью в отдельных районах Гомельской области, утром и днем по северо-западной половине республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем +3..+10°С.