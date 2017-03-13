Погода с Балтийского моря

14 марта погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, при прояснениях -4..-6°С, максимальная днем +4..+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

15 марта ожидается перемещение фронтального раздела с Балтийского моря на территорию страны. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +2..+9°С.

16 марта погоду в основном будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтики, лишь ночью на востоке страны еще сохранится влияние фронтального раздела. Ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +2..+8°С.