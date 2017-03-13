Рост уровней воды продолжится

За прошедший период (11-12 марта) очистились ото льда Западная Двина у п.г.т. Сураж и ее приток река Усвяча у д. Новоселки, Березина у г. Бобруйск и приток Припяти река Случь у д. Ленин. На Западной Двине на участке Витебск – Улла отмечается ледоход, а на ее притоке реке Дрыса у д. Дерновичи сохраняется ледостав с полыньями. На водоемах наблюдается ледостав с полыньями и закраинами. Выходить на лед нельзя, так как лед непрочный и рыхлый.

На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки. Вода находится на пойме на притоке Западной Двины реке Дисна у п.г.т. Шарковщина, Немане у г. Столбцы и д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную отметку на 2 см, суточный спад здесь составляет 1 см. На Припяти у д. Черничи до опасного высокого уровня остается 22 см при росте 3 см за сутки. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Немане у г. Столбцы, его притоке реке Щара у г. Слоним, на притоке Припяти реке Цна у д. Дятловичи и на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги, однако здесь наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.

В ближайшие дни на реках будет отмечаться рост уровней воды, интенсивность его уменьшится.