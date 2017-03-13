Метеоновости

Прогноз погоды на день 13 марта Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +5..+10°C. В Минске без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +6..+8°C.

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▪ Опубликовано 13.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30676 | Новости в RSS.

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