Метеоновости

Прогноз погоды на день 12 марта Облачно с прояснениями. На большей части территории небольшие осадки (в основном дождь). Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +3..+9°C. В столице: небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%). Максимальная температура воздуха +4.. +6°C.

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▪ Опубликовано 12.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30675 | Новости в RSS.

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