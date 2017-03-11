Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 марта Облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут дожди, возможен мокрый снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер северный слабый. Максимальная температура воздуха +2.. +8 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 15-20%). Максимальная температура воздуха +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 11.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30674 | Новости в RSS.

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