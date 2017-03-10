Снова снег

11 марта погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт и влажная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине дожди, возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

12 марта погоду будут определять фронтальные системы, медленно смещающиеся с юго-востока на запад республики. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем от +1°С по северо-западу до +9°С по юго-востоку.

13 марта ночью в основном по западной половине, днем в западных районах ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром по юго-западу слабый туман, по северо-западу слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +3..+9°С.