На Днепре вода выйдет на пойму

В истекшие сутки очистились ото льда Западная Двина у г. Полоцк и Березина у г. Борисов. Вскрылись реки Западная Двина у д. Улла и ее приток река Усвяча у д. Новоселки. Здесь, а также на Западной Двине у г. Витебск, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск и притоке Припяти реке Случь у д. Ленин отмечается ледоход. В настоящее время ледостав с полыньями и закраинами сохраняется лишь на Западной Двине у п.г.т. Сураж и ее притоке реке Дрыса. На водоемах наблюдается ледостав с полыньями и закраинами. Выходить на лед нельзя, так как в ледяном покрове отмечаются промоины, лед тает на месте.

На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-70 см за сутки. Вода находится на пойме на притоке Западной Двины реке Дисна у п.г.т. Шарковщина, Немане у г. Столбцы и д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов, г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород и его притоке реке Проня у д. Летяги, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На Немане у г. Столбцы уровень воды составляет 202 см над нулем поста, что на 28 см ниже опасного высокого значения, здесь наблюдается ровный ход уровня воды. На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги до опасного высокого уровня остается 26 см при суточном росте 6 см, на Припяти у д. Черничи – 32 см при росте 5 см за сутки. На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную отметку на 7 см, суточный спад здесь составляет 2 см.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды. Вода выйдет на пойму на Днепре у г. Жлобин и притоке Нарочи реке Узлянке у д. Узла. Уровень воды приблизится к опасному высокому значению на притоке Западной Двины реке Дисна у п.г.т. Шарковщина.