Температура немного понизится

10 марта погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки, в основном дождь, в ночные часы по западу в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Ночью и утром местами будет отмечаться слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+5°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

В последующие двое суток большая часть страны будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по юго-востоку сохранится влияние малоподвижного фронтального раздела.

11 марта преимущественно в юго-восточных и северо-западных районах республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается слабый туман, ночью и утром в северо-западных районах гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.

12 марта на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в северо-западных районах ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+5°С, максимальная днем +1..+7°С.