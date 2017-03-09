На реках Беларуси продолжается рост уровней воды

В истекшие сутки очистились ото льда приток Западной Двины река Улла у д. Бочейково, Днепр на участке Речица – Лоев, а также Березина у г. Березино. В настоящее время ледостав с полыньями и закраинами сохраняется лишь на Западной Двине у п.г.т. Сураж и у д. Улла и ее притоке реке Дрыса.

На водоемах наблюдается ледостав с полыньями и закраинами, на льду отмечается вода. Выходить на лед нельзя , так как в ледяном покрове отмечаются промоины, лед непрочный.

На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-39 см за сутки. На отдельных участках рек вода находится на пойме.

На Немане у г. Столбцы уровень воды составляет 202 см над нулем поста, что на 28 см ниже опасного высокого значения, здесь наблюдается ровный ход уровня воды. На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную отметку на 9 см, суточный спад здесь составляет 1 см, данных о затоплениях нет.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды. Вода выйдет на пойму на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги и притоке Припяти реке Горынь у д. М.Викоровичи. Уровни воды приблизятся к опасным высоким значениям на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги (возможно затопление участка дороги в пойме реки) и Припяти у д. Черничи (возможно затопление отдельных подворий и хозпостроек).