Метеоновости

прогноз погоды по Беларуси на день 9 марта Облачно с прояснениями. Преимущественно по западной половине дожди. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +7..+12°С, по югу до +14°С, в крайних северо-западных районах +4..+6. °С Сегодня в столице: Возможен небольшой дождь (вероятность 60-70%). Ветер южный, юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +8.. +10°С.

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▪ Опубликовано 09.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30666 | Новости в RSS.

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