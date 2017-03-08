Метеоновости

прогноз погоды по Беларуси на день 8 марта Облачно с прояснениями. Преимущественно в южных и центральных районах небольшие кратковременные дожди. Утром в большинстве районов туманы. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Максимальная температура воздуха +5..+11°C, по югу до +14°C. В Минске возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 50-60%), утром туман, максимальная температура воздуха +8..+10°C.

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▪ Опубликовано 08.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30665 | Новости в RSS.

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