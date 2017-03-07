Завтра будет лучше

8 марта ночью погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем в основном в юго-западных и центральных районах небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +5..+11°С, по югу до +14°С. Атмосферное давление ночью и утром будет расти, днем существенно не изменится.

9-10 марта республика будет находиться под влиянием малоподвижных фронтальных разделов. Ожидается неустойчивая погода.

9 марта преимущественно в западных и центральных районах страны кратковременные дожди; ночью в северо-западных районах мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, по северо-западу до -2°С; максимальная днем +4..+11°С, по юго-востоку до +13°С.

10 марта ночью и утром на большей части республики, днем преимущественно по востоку и западу страны кратковременные дожди; в северо-западных районах мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +3..+10°С.