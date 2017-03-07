Данных о затоплениях нет

За прошедшие сутки вскрылись Березина у г. Бобруйск и приток Сожа река Беседь у д. Светиловичи. Очистились ото льда Западная Двина у г. Верхнедвинск и ее приток Дисна у п.г.т. Шарковщина, Сож на участке Кричев – Славгород и его приток Ипуть у г. Добруш, а также Припять у г. Наровля. В настоящее время ледостав с полыньями и закраинами сохраняется лишь на Западной Двине у п.г.т. Сураж и у д. Улла и ее притоке реке Дрыса. На водоемах наблюдается ледостав с полыньями и закраинами, на льду отмечается вода. Выходить на лед нельзя, так как в ледяном покрове отмечаются промоины, лед потемнел и его относит от берега.

На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-20 см за сутки. На отдельных участках рек вода находится на пойме.

На Немане у г. Столбцы уровень воды составляет 201 см над нулем поста, что на 29 см ниже опасного высокого значения, здесь наблюдается понижение уровня воды с суточной интенсивностью 1 см. На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную отметку на 9 см, суточный рост здесь составляет 4 см, данных о затоплениях нет.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, интенсивность его несколько увеличится. Вода выйдет на пойму на Березине у г. Светлогорск.