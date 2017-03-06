В Беларуси дожди, по северо-западу с мокрым снегом

7 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, по северо-западу с мокрым снегом. В ночные и утренние часы слабый туман, в северных районах на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, по северу 0..-2°С; максимальная днем +2..+8°С, по югу +9..+11°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

8 марта ночью погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние теплого фронта, смещающегося с Карпат. Ночью в крайних северо-восточных и юго-западных районах республики, днем преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +4..+11°С, по юго-востоку до +14°С.

9 марта республика будет находиться под влиянием малоподвижных фронтальных разделов. Преимущественно в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. В северо-западных районах республики ожидается мокрый снег, ночью слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0.. +6°С, по северо-западу она понизится до -2°С; максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от +6°С до +12°С, по северо-западу она не превысит +3..+5°С.