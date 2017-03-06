В настоящее время ледостав лишь на Западной Двине

В истекший период (4-5 марта) вскрылись реки Западная Двина у г. Верхнедвинск, ее притоки Улла у д. Бочейково, Оболь у п.г.т. Оболь и Дисна у п.г.т. Шарковщина, Днепр у г. Жлобин и п.г.т. Лоев, Березина у г. Березино, Сож у г. Кричев, Припять у г. Наровля и ее приток Птичь у д. Дараганово. Очистились ото льда Неман у г. Мосты и его приток Щара у г. Слоним, Припять у д. Черничи и у г. Мозырь, а также ее притоки Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи и Птичь у д. 1-я Слободка. На Западной Двине у г. Витебск и Березине у г. Бобруйск произошла подвижка льда, а на притоке Западной Двины реке Усвяча лед подняло – эти явления предшествуют вскрытию рек.

В настоящее время ледостав с полыньями и закраинами наблюдается лишь на Западной Двине у п.г.т. Сураж и у д. Улла, ее притоке реке Дрыса, Березине у г. Бобруйск и притоке Сожа реке Беседь. На водоемах наблюдается ледостав с полыньями и закраинами. Выходить на лед нельзя, так как в ледяном покрове отмечаются промоины, лед потемнел и его относит от берега.

На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-48 см за сутки. На отдельных участках рек вода находится на пойме.

На Немане у г. Столбцы уровень воды составляет 202 см над нулем поста, что на 28 см ниже опасного высокого значения, здесь наблюдается понижение уровня воды с суточной интенсивностью 2 см. На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превысил опасную отметку на 5 см, данных о затоплениях нет.

В ближайшие дни вскроются Березина у г. Бобруйск, Западная Двина у г. Витебск и ее приток река Усвяча. На реках будет преобладать рост уровней воды.