Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 марта Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки, в основном дождь, в северных районах с мокрым снегом. По северо-западу в отдельных районах сильные осадки. Утром по северу слабые гололед и туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +6.. +12°С, по юго-востоку до +14°С, в северных районах 0.. +5°С. Сегодня в столице: Дождь (вероятность 80-90%). Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +8.. +10°С.

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▪ Опубликовано 06.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30655 | Новости в RSS.

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