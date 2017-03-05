Метеоновости
Прогноз погоды на день 5 марта
Облачно с прояснениями. В основном по северо-восточной половине дожди. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +8.. +14°C, в южных районах +15.. +17°C, по северу +5..+7°C.
В столице: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха +9..+11°C.
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▪ Опубликовано 05.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30654 | Новости в RSS.
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