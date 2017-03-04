Прогноз погоды на день 4 марта

Облачно с прояснениями. Утром по северу республики кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха +6..+12°C, по юго-западу до +14°C.

В Минске без осадков. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха +7..+9°C.