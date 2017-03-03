Фронты и теплые воздушные массы

4 марта погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, ночью и утром по северу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром по северу республики кратковременные осадки (в основном мокрый снег), на отдельных участках дорог гололедица. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +6..+12°С, по юго-западу до +14°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

5 марта погоду будут формировать атмосферные фронты и теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы. Ночью в северных, а днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +8..+13°С, по югу до +16°С, в крайних северных районах +4..+7°С.

6 марта погоду в основном обусловят активные фронтальные разделы, в крайних северных районах республики скажется влияние воздушных масс североатлантического происхождения. Ночью в северо-восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах по северо-западной половине страны пройдут сильные дожди; в крайних северных районах - мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +5..+12°С, по югу до +15°С, в крайних северных районах +1..+4°С.