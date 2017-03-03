Днепр вскрылся

За прошедшие сутки вскрылись реки Днепр у г. Речица, Березина у г. Светлогорск, Сож у г. Славгород, притоки Припяти реки Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка. Ото льда очистились Неман у д. Белица, Днепр на участке Орша – Могилев, его приток Друть у д. Городище, Сож у г. Гомель, Припять у г. Петриков, а также ее притоки Ствига у д. Коротичи и Уборть у д. Краснобережье. На Западной Двине у г. Сураж и притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи лед подняло, а на Западной Двине у г. Полоцк произошла подвижка льда – эти явления предшествуют вскрытию рек.

В настоящее время ледостав с полыньями и закраинами наблюдается на Западной Двине у п.г.т. Сураж и на участке Улла – Верхнедвинск, ее притоках реках Улла, Дисна и Дрыса, Днепре у г. Жлобин и у п.г.т. Лоев, Березине на участке Березино – Бобруйск, Соже у г. Кричев и его притоке реке Беседь. На водоемах наблюдается ледяной покров. Выходить на лед нельзя, так как в ледяном покрове отмечаются промоины, местами лед потемнел и тает на месте.

На реках наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-65 см за сутки. На Немане у г. Столбцы до достижения опасной высокой отметки остается 28 см при суточном росте уровня воды 5 см, а на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превысил опасную отметку на 1 см, однако данных о затоплениях нет.

Вода находится на пойме на Немане у г. Столбцы и д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец, Березине у г. Березино, ее притоках реках Бобр у д. Куты и Свислочь у д. Теребуты, Сож у г. Славгород, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, а также на ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие дни продолжится активное разрушение ледяного покрова, рост уровней воды на реках сохранится. На Днепре у п.г.т. Лоев и Соже у г. Кричев вода выйдет на пойму.