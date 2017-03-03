Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 марта Облачно с прояснениями . Преимущественно по северной половине пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный умеренный, утром на большей части , днем по северо-востоку страны сильный порывистый . Максимальная температура воздуха +2.. +7 °С. В Минске: кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) ( вероятность 70-80%), в начале дня сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +3 ..+5 °С.

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▪ Опубликовано 03.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30650 | Новости в RSS.

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