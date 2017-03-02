Активное разрушение ледяного покрова продолжится

За прошедшие сутки вскрылись река Припять на участке Черничи – Мозырь и ее приток река Ствига у д. Коротичи. Ото льда очистились Припять у г. Пинск и приток Сожа река Проня у д. Летяги. В настоящее время ледостав с полыньями и закраинами наблюдается на Западной Двине у п.г.т. Сураж и на участке Улла – Верхнедвинск, ее притоках реках Улла, Дисна и Дрыса, Днепре у г. Орша и на участке Жлобин – Лоев, Березине на участке Березино – Светлогорск, Соже на участке Кричев – Славгород и ее притоке реке Беседь, а также притоках Припяти реках Горынь, Случь и Птичь. На водоемах наблюдается ледяной покров. Выходить на лед опасно, так как в ледяном покрове отмечаются трещины, местами лед потемнел и тает на месте.

На реках преобладает рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-81 см. На Немане у г. Столбцы до достижения опасной высокой отметки остается 33 см при суточном росте уровня воды 7 см, а на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин – 3 см при суточном росте 7 см.

Вода находится на пойме на Немане у г. Столбцы и д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец, Березине у г. Березино, ее притоке реке Бобр у д. Куты, Свислочи у д. Теребуты, Сож у г. Славгород, Припяти у д. Черничи, а также на ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие дни продолжится активное разрушение ледяного покрова, рост уровней воды на реках сохранится. На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превысит опасную высокую отметку, при которой ранее наблюдались затопления прибрежных территорий.