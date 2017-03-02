К выходным в Беларуси до +16

3 марта погоду Беларуси будет определять циклон, перемещающийся через северные районы республики на Новгородскую область России и связанные с ним атмосферные фронты. Ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью во многих районах осадки, днем преимущественно по северной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный: ночью и утром на большей части территории сильный порывистый, днем умеренный, лишь по северо-востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +2..+7°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем – расти. 4 марта погоду обусловит область повышенного давления и теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы, и только на севере страны сохранится влияние атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь по северу кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +3..+10°С, по юго-западу до +14°С.

5 марта погоду будут формировать атмосферные фронты и теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы. Ночью в северных и юго-западных районах, днем на большей части страны кратковременные дожди. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +9..+16°С, в северных районах +6..+8°С.