Погоду Беларуси определят фронты небольшого циклона

2 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по восточным и западным районам республики кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +4..+10°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

3 марта погоду в республике будут определять атмосферные фронты небольшого циклона, смещающегося с юга Балтики на Ленинградскую область. На большей части пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью будет отмечаться слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью и утром по северо-западной половине республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+4°С, максимальная днем +1..+7°С.

4 марта северные районы республики останутся под влиянием малоактивных фронтальных систем. Днем, вслед за теплым фронтом, с юго-запада Европы начнут распространяться теплые воздушные массы. Ожидается преимущественно без осадков, лишь по северу республики пройдут кратковременные осадки (ночью мокрый снег, днем дождь). Ночью и утром будут отмечаться слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+3°С, максимальная днем +4..+11°С, по юго-западу температура воздуха повысится до +13°С.