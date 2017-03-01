Уровни воды приблизились к опасным высоким значениям

За прошедшие сутки вскрылись приток Днепра река Друть у д. Городище и приток Припяти река Ствига у д. Коротичи. Полностью очистились ото льда Неман в районе г. Столбцы и приток Западного Буга река Нарев у д. Немержа. На притоке Западной Двины реке Оболь у п.г.т. Оболь и притоке Припяти реке Случь у д. Ленин лед подняло, а на Немане у г. Мосты и Припяти у г. Пинск произошла подвижка льда – эти явления предшествуют вскрытию рек.

В настоящее время на реках наблюдается в основном ледостав с полыньями и закраинами, отмечается вода на льду. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров. Выходить на лед опасно, так как структура льда меняется, местами лед потемнел, отмечаются трещины в ледяном покрове.

На реках наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-48 см. На Западной Двине у г. Полоцка суточный рост уровня воды составил 103 см в результате хозяйственной деятельности. На Немане у г. Столбцы и притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровни воды приблизились к опасным высоким значениям, при которых ранее наблюдались затопления прибрежных территорий.

Вода находится на пойме на Немане у г. Столбцы и д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец, Березине у г. Березино, Свислочи у д. Теребуты, Сож у г. Славгород, Припяти у д. Черничи, а также на ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие дни продолжится активное разрушение ледяного покрова, рост уровней воды на реках сохранится. На притоке Западного Буга реке Мухавец у г. Брест и у притоке Припяти реке Уборть у д. Краснобережье вода выйдет на пойму. Существует вероятность превышения опасного высокого значения уровня воды на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин.