Ночью и утром 3 марта (пятница) по северо-западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По городу Минску ночью и утром 3 марта (пятница) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.