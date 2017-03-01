Метеоновости
Ночью и утром 3 марта (пятница) по северо-западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По городу Минску ночью и утром 3 марта (пятница) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 01.03.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30639
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