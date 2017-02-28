Хорошее начало весны

1 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в основном по западной половине республики, днем на большей части территории дожди. Ночью и утром слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +6..+11°С, в южных районах до +13°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

2 марта погодные условия на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты и теплые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы. На большей части пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+5°С, максимальная днем +4..+10°С.

3 марта погоду в республике будут определять атмосферные фронты от небольшого циклона, с центром над Латвией. На большей части пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью будет отмечаться слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром на большей части, днем по востоку ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+3°С, максимальная днем +1.. +8°С.