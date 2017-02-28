Выходить на лед опасно

За прошедшие сутки вскрылась Вилия у д. Михалишки, здесь отмечаются ледоход и остаточные забереги. Полностью очистились ото льда Вилия в районе д. Стешицы и приток Сожа река Вихра у г. Мстиславль. В настоящее время на большинстве рек республики сохраняется ледостав с полыньями и закраинами, толщина льда составляет 14-37 см, отмечается вода на льду. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров толщиной 31-35 см.

Выходить на лед опасно, так как структура льда меняется, местами лед потемнел, отмечается вода на льду.

На реках наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-36 см. Вода находится на пойме на Немане у г. Столбцы и д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец, Березине у г. Березино, Свислочи у д. Теребуты, Припяти у д. Черничи, а также на ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие сутки продолжится разрушение ледяного покрова, рост уровней воды на реках сохранится.