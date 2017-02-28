Метеоновости
Прогноз погоды на день 28 февраля
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха +4..+10°С, по юго-западу до +13°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер южный умеренный, во второй половине дня порывистый. Максимальная температура воздуха около +8°С.
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▪ Опубликовано 28.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30634 | Новости в RSS.
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