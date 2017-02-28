Прогноз погоды на день 28 февраля

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха +4..+10°С, по юго-западу до +13°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер южный умеренный, во второй половине дня порывистый. Максимальная температура воздуха около +8°С.