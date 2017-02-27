Метеоновости
В период с 23 часов 27 февраля (понедельник) до 3 часов 28 февраля (вторник) в северо-восточных и центральных районах республики и в Минске ожидаются туманы с видимостью 100-500 метров, которые сохранятся до 6-9 часов.
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▪ Опубликовано 27.02.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30632
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