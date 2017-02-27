В период с 23 часов 27 февраля (понедельник) до 3 часов 28 февраля (вторник) в северо-восточных и центральных районах республики и в Минске ожидаются туманы с видимостью 100-500 метров, которые сохранятся до 6-9 часов.

Оранжевый уровень опасности.