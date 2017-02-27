Метеоновости
Происходит постепенное вскрытие рек
В настоящее время происходит постепенное вскрытие рек, наиболее интенсивное на реках южной части страны. На большинстве рек республики все еще сохраняется ледостав, но в ледяном покрове увеличились полыньи и закраины, отмечается вода на льду, на водоемах пока наблюдается сплошной ледяной покров.
Выходить на лед опасно, так как структура льда меняется, местами лед потемнел, отмечается вода на льду.
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▪ Опубликовано 27.02.17 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30631
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