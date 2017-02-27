Происходит постепенное вскрытие рек

В настоящее время происходит постепенное вскрытие рек, наиболее интенсивное на реках южной части страны. На большинстве рек республики все еще сохраняется ледостав, но в ледяном покрове увеличились полыньи и закраины, отмечается вода на льду, на водоемах пока наблюдается сплошной ледяной покров.

Выходить на лед опасно, так как структура льда меняется, местами лед потемнел, отмечается вода на льду.