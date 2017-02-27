Гидрологическая обстановка

В истекший период (25-26 февраля) вскрылись реки Западная Двина у г. Витебск, Неман у г. Столбцы и его приток Щара у г. Слоним, приток Днепра река Проня у д. Летяги, приток Припяти река Уборть у д. Краснобережье. Очистились ото льда притоки Припяти реки Ясельда у д. Сенин и Пина у г. Пинск. На Соже у г. Гомель произошла подвижка льда, а на реке Горынь у д. М.Викоровичи лед подняло – данные явления предшествуют вскрытию рек. В настоящее время на большинстве рек республики сохраняется ледостав толщиной 16-37 см, однако в ледяном покрове увеличились полыньи и закраины, отмечается вода на льду.

На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров толщиной 31-35 см. Выходить на лед опасно, так как структура льда меняется, местами лед потемнел, отмечается вода на льду.

На реках наблюдается преимущественно рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-23 см. На Западной Двине в районе г. Витебск суточный рост составил 100 см в результате хозяйственной деятельности. Вода находится на пойме на Немане у г. Столбцы и д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец, Свислочи у д. Теребуты, Припяти у д. Черничи, а также на ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие сутки продолжится разрушение ледяного покрова, рост уровней воды на реках сохранится. На Березине у г. Березино и Соже у г. Славгород вода выйдет на пойму.